Заведено дело после выселения российских детей из отеля в Турции

В рамках предварительного следствия проверяется отсутствие фактов хищения денег родителей подростков. Как сообщил вице-президент Альянса туристических агентств РФ Александр Мкртчян, турфирма не числится в соответствующем реестре, что позволяет сделать вывод о ее незаконной деятельности.

Турцию покинули около 70 школьников. Часть детей по согласованию с родителями решили продолжить отдых с другим туроператором, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

