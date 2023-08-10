Заведено дело после выселения российских детей из отеля в Турции

После выселения российских детей из отеля в Турции московский СК завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает «РЕН ТВ».

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В рамках предварительного следствия проверяется отсутствие фактов хищения денег родителей подростков. Как сообщил вице-президент Альянса туристических агентств РФ Александр Мкртчян, турфирма не числится в соответствующем реестре, что позволяет сделать вывод о ее незаконной деятельности.

Турцию покинули около 70 школьников. Часть детей по согласованию с родителями решили продолжить отдых с другим туроператором, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:Детский ОтдыхДетиУголовное ДелоТурция

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