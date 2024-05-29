Мишустин: Новые нацпроекты утвердят и профинансируют к декабрю

Все основные мероприятия к новым нацпроектам будут сформированы к 1 сентября текущего года. Как пишет ТАСС, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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По его словам, к этой дате будут разработаны проекты паспортов национальных проектов и входящих в их состав федеральных программ, которые направят для рассмотрения на совете при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам.

«До декабря все новые национальные проекты должны быть утверждены и, главное, профинансированы», - заключил глава правительства.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров представить 11 новых нацпроектов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: government.ru
ТЕГИ:РоссияНацпроектыПравительство РоссииМихаил Мишустин

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