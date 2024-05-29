Мишустин: Новые нацпроекты утвердят и профинансируют к декабрю

По его словам, к этой дате будут разработаны проекты паспортов национальных проектов и входящих в их состав федеральных программ, которые направят для рассмотрения на совете при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам.

«До декабря все новые национальные проекты должны быть утверждены и, главное, профинансированы», - заключил глава правительства.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров представить 11 новых нацпроектов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».