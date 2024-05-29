Мишустин: Новые нацпроекты утвердят и профинансируют к декабрю
Все основные мероприятия к новым нацпроектам будут сформированы к 1 сентября текущего года. Как пишет ТАСС, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
По его словам, к этой дате будут разработаны проекты паспортов национальных проектов и входящих в их состав федеральных программ, которые направят для рассмотрения на совете при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам.
«До декабря все новые национальные проекты должны быть утверждены и, главное, профинансированы», - заключил глава правительства.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров представить 11 новых нацпроектов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мишустин: Новые нацпроекты утвердят и профинансируют к декабрю
- СМИ: Бразилия окончательно отозвала посла из Израиля
- Голикова: Показатель продолжительности жизни россиян увеличился на 1,5 года
- Пушилин: Задача освобождения Харькова сейчас не стоит
- Путин разрешил структурам «Ростелекома» полностью выкупить долю Nokia
- Певица Алена Апина сыграет преподавателя консерватории в сериале «Комбинация»
- Роспотребнадзор призвал сократить рабочий день из-за жары
- В Донецке достроят заброшенный кардиоцентр
- Суд Мадрида одобрил начало расследования в отношении жены премьера Испании
- Лавров призвал страны отказаться от участия в саммите по Украине в Швейцарии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru