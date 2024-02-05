Разработчики уверены, что российский NashStore не допустят на iPhone

«Нет таких инструментов, чтобы заставить Apple разместить любое отечественное приложение, будь это Store или нет. Store – это такое же приложение, как и любое другое. Разработка такого приложения не такое хитрое дело. К примеру, из опыта разработчиков приложений, которые размещают свои приложения в Play Маркет или на iOS, видно, что разработать приложение бывает быстрее, чем его там разместить. Согласование может идти полгода-год. А если есть санкции с той стороны, то разместить нет никакой возможности. При этом написать мы такие приложения можем», - сказал Михайлов.

По его словам, единственный путь – это создавать отечественные телефоны, на которые можно будет скачать NashStore. Михайлов напомнил, что в РФ уже создали операционные системы «Аврора» и «Роса».

«Единственный путь – это делать свою платформу, то есть телефон, там размещать отечественные и не только приложения. У нас в России есть «Аврора», одна из мобильных платформ. Недавно была презентация «Роса». Мобильные платформы разрабатываются, проблема не в софте, а в железе, в том, где сделать отечественное железо. Пока мы на своей территории сделать не можем, как-то обходимся китайскими компонентами», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее, в декабре прошлого года, в России представили смартфон «Р-фон» от компаний НТЦ ИТ «Роса» и «Рутэк». Его презентация, а также показ новой операционной системы «Роса Мобайл», прошли в Москве. Ожидается, что «Р-фон» станет доступен к заказу в 2024 году, передает «Радиоточка НСН».

