Разработчики уверены, что российский NashStore не допустят на iPhone
Единственный путь – это создавать российские телефоны и размещать там отечественные приложения, отметил в эфире НСН Николай Михайлов.
Российский магазин приложений NashStore для операционной системы iOS невозможно будет установить на iPhone из-за нежелания Apple, заявил руководитель телекоммуникационного комитета Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Николай Михайлов в интервью НСН. При этом, указал он, разработать такое приложение – не хитрое дело.
Ранее гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин сообщил, что планируется создать российский магазин приложений для операционной системы iOS – NashStore. Так, владельцам iPhone скоро станет доступна возможность установки альтернативных App Store маркетплейсов. Изначально она планируется только для жителей ЕС – согласно принятому в Европе закону о цифровых рынках, Apple должна до 7 марта разрешить работу таких приложений на iOS. Разработчики отечественного маркетплейса полагают, что такой возможностью смогут воспользоваться и российские пользователи. Михайлов уверен, что NashStore не появится в iPhone.
«Нет таких инструментов, чтобы заставить Apple разместить любое отечественное приложение, будь это Store или нет. Store – это такое же приложение, как и любое другое. Разработка такого приложения не такое хитрое дело. К примеру, из опыта разработчиков приложений, которые размещают свои приложения в Play Маркет или на iOS, видно, что разработать приложение бывает быстрее, чем его там разместить. Согласование может идти полгода-год. А если есть санкции с той стороны, то разместить нет никакой возможности. При этом написать мы такие приложения можем», - сказал Михайлов.
По его словам, единственный путь – это создавать отечественные телефоны, на которые можно будет скачать NashStore. Михайлов напомнил, что в РФ уже создали операционные системы «Аврора» и «Роса».
«Единственный путь – это делать свою платформу, то есть телефон, там размещать отечественные и не только приложения. У нас в России есть «Аврора», одна из мобильных платформ. Недавно была презентация «Роса». Мобильные платформы разрабатываются, проблема не в софте, а в железе, в том, где сделать отечественное железо. Пока мы на своей территории сделать не можем, как-то обходимся китайскими компонентами», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее, в декабре прошлого года, в России представили смартфон «Р-фон» от компаний НТЦ ИТ «Роса» и «Рутэк». Его презентация, а также показ новой операционной системы «Роса Мобайл», прошли в Москве. Ожидается, что «Р-фон» станет доступен к заказу в 2024 году, передает «Радиоточка НСН».
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