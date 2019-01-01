Учителя не поверили в избавление от бюрократии в школах

Российских учителей освободят от лишней отчетности. Министр просвещения Ольга Васильева в ходе парламентских слушаний в Госдуме сообщила, что в Трудовой кодекс будут внесены поправки о сокращении количества отчетов педагогов. По ее словам, забюрократизированность остается главной проблемой школьного дня. В результате нагрузка на учителей оказывается слишком высокой, передает «Интерфакс». Министр уточнила, что речь идет об отчетах, которые «не имеют отношения к образовательному процессу и напрямую ему мешают». В пример Васильева привела требования к учителям предоставить информацию о количестве деревьев на школьном дворе или посчитать число сосулек.

Заслуженный учитель России, директор центра образования №109 Москвы Евгений Ямбург заявил в эфире НСН, что приветствует инициативу министра просвещения. Однако, по его словам, проблема в том, что большинство из этих отчетов жизненно необходимы для обеспечения безопасности учебных заведений.

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«Я не карась-идеалист: такие постановления министр уже подписывала. Жизнь очень сложна: представьте, что существуют такие инстанции как Прокуратура, МЧС, которые отвечают за безопасность, и попробуй им не отчитайся. И у них тоже есть своя правда: они нас держат в тонусе, но это лучше, чем потом, как в «Хромой лошади» (сгоревший в Перми ночной клуб – НСН) загореться. Можно этими приказами и постановлениями ограничить отчетность внутри образовательного ведомства, но львиная доля отчетов идет за пределами ведомства и, думаю, тут никакой приказ министра не поможет. Тут не объявишь каникулы по проверке на безопасность. А если объявишь, то сам потом не обрадуешься», – полагает собеседник НСН.

Ранее Евгений Ямбург в интервью НСН выразил сомнение в успехе программы формирования здорового образа жизни в школе.

