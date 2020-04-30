Заразившийся коронавирусом Мишустин проведет самоизоляцию в больнице

Заразившийся коронавирусом премьер-министр РФ Михаил Мишустин проведет самоизоляцию в одной из больниц города. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря премьера Бориса Белякова.

По словам Белякова, за состоянием премьера будут наблюдать врачи.

О том, что Мишустин получил положительный результат теста на коронавирус стало известно в четверг. Он сообщил об этом в ходе видеосовещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

На период лечения Мишустина исполнять его обязанности будет первый вице-премьер Андрей Белоусов. Соответствующий указ подписан Путиным.





