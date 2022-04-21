«Пусть платят». Депутат оценил планы IKEA вернуться в Россию
Заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Геннадий Скляр заявил, что иностранные компании, желающие вернуться в Россию, должны компенсировать потери, сообщает NEWS.ru.
Комментируя слова замглавы Минпромторга РФ Виктора Евтухова о том, что зарубежные фирмы ищут возможность вновь открыть в РФ свои магазины, он отметил, что препятствовать этому не следует.
«Если они являются владельцами имущества в России... пусть возвращаются и работают. Если же они присутствовали как арендаторы, пусть возвращаются при условии компенсации потерь — зарплаты сотрудникам, арендная плата», — добавил парламентарий
Ранее Евтухов заявил, что шведская компания IKEA, а также испанская Inditex (брены Massimo Dutti, Zara, Pull & Bear и другие), планируют в обозримой перспективе возобновить деятельность в России, так как приостановили деятельность не из-за спецоперации ВС РФ на Украине, а из-за проблем с логистикой, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+9 195 / сут.
Умерли
374 тыс.+223 / сут.
Выздоровели
17,4 млн+16 200 / сут.
- Эксперт рассказал, как защитить квартиру от мошенников
- Адвокат: прокурор попросил условный срок для депутата Рашкина
- «Пусть платят». Депутат оценил планы IKEA вернуться в Россию
- Кражи стали самыми распространёнными преступлениями в России
- Медведев назвал «упоротым» главу СНБО, угрожавшего ударить по Крымскому мосту
- Семью бывшего топ-менеджера «Новатэка» нашли мертвой в Испании
- Госдума оставила Набиуллину главой Центробанка ещё на 5 лет
- Великобритания ввела санкции против главы РЖД
- Песков рассказал о планах Путина на Пасху
- Песков назвал «анонсированием теракта» слова главы СНБО про Крымский мост
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru