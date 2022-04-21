«Пусть платят». Депутат оценил планы IKEA вернуться в Россию

Заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Геннадий Скляр заявил, что иностранные компании, желающие вернуться в Россию, должны компенсировать потери, сообщает NEWS.ru.

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Комментируя слова замглавы Минпромторга РФ Виктора Евтухова о том, что зарубежные фирмы ищут возможность вновь открыть в РФ свои магазины, он отметил, что препятствовать этому не следует.

«Если они являются владельцами имущества в России... пусть возвращаются и работают. Если же они присутствовали как арендаторы, пусть возвращаются при условии компенсации потерь — зарплаты сотрудникам, арендная плата», — добавил парламентарий

Ранее Евтухов заявил, что шведская компания IKEA, а также испанская Inditex (брены Massimo Dutti, Zara, Pull & Bear и другие), планируют в обозримой перспективе возобновить деятельность в России, так как приостановили деятельность не из-за спецоперации ВС РФ на Украине, а из-за проблем с логистикой, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Руслан Кривобок
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