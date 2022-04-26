OBI полностью возобновит работу в России до конца майских праздников

Сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI возобновит работу всех гипермаркетов в России до конца майских праздников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

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Отмечается, что гипермаркет на Ходынском поле в Москве откроется первым 27 апреля.

Ранее сообщалось, что немецкая Obi GmbH передает в доверительное управление свой российский бизнес – сеть магазинов Obi – основателю консалтинговой группы «Аудит груп» и юридического агентства «Сезар консалтинг» Борису Любошицу. Также сообщалось, что магазины могут сменить название.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОткрытиеМагазиныРоссия
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