В Вологодской области хотят ограничить продажу алкоголя двумя часами в сутки
25 октября 202416:47
Законопроект, запрещающий продажу алкогольной продукции более двух часов в сутки, представил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, сообщает «Коммерсант».
При этом, нормативный акт, запрещает розничную продажу вино-водочной продукции вблизи объектов культуры, а также в праздничные дни за исключением Нового года, 23 февраля и 8 марта.
Глава региона пообещал убрать алкомаркеты и с рынка Вологодской области.
Ранее Минздрав начал работу над увеличением возрастного порога продажи алкоголя до 21 года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru