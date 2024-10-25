В Вологодской области хотят ограничить продажу алкоголя двумя часами в сутки

При этом, нормативный акт, запрещает розничную продажу вино-водочной продукции вблизи объектов культуры, а также в праздничные дни за исключением Нового года, 23 февраля и 8 марта.

Глава региона пообещал убрать алкомаркеты и с рынка Вологодской области.

Ранее Минздрав начал работу над увеличением возрастного порога продажи алкоголя до 21 года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

