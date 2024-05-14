В Москве установили 1,7 тысяч камер фиксации нарушений мотоциклистами

С начала года в Москве установили 1716 камер фотовидеофиксации нарушений ПДД мотоциклистами. Об этом в своем Telegram-канале сообщил столичный департамент транспорта.

Камеры появились в местах, где чаще всего происходят аварии и где мотоциклисты нарушают ПДД. Комплексы фотовидеофиксации развернули по ходу движения транспорта, чтобы она могли считывать номера нарушителей.