В Москве установили 1,7 тысяч камер фиксации нарушений мотоциклистами

С начала года в Москве установили 1716 камер фотовидеофиксации нарушений ПДД мотоциклистами. Об этом в своем Telegram-канале сообщил столичный департамент транспорта.

Камеры появились в местах, где чаще всего происходят аварии и где мотоциклисты нарушают ПДД. Комплексы фотовидеофиксации развернули по ходу движения транспорта, чтобы она могли считывать номера нарушителей.

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Камеры фиксируют превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, проезд по полосе для городского транспорта, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки. Кроме того, как сообщили в дептрансе, комплексы распознают езду без шлема - как водителя, так и пассажира.

Ранее сообщалось, что в столице из-за непогоды перенесли запланированный на 11 мая мотофестиваль.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваМотоциклистыКамеры

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