В Москве установили 1,7 тысяч камер фиксации нарушений мотоциклистами
С начала года в Москве установили 1716 камер фотовидеофиксации нарушений ПДД мотоциклистами. Об этом в своем Telegram-канале сообщил столичный департамент транспорта.
Камеры появились в местах, где чаще всего происходят аварии и где мотоциклисты нарушают ПДД. Комплексы фотовидеофиксации развернули по ходу движения транспорта, чтобы она могли считывать номера нарушителей.
Камеры фиксируют превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, проезд по полосе для городского транспорта, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки. Кроме того, как сообщили в дептрансе, комплексы распознают езду без шлема - как водителя, так и пассажира.
Ранее сообщалось, что в столице из-за непогоды перенесли запланированный на 11 мая мотофестиваль.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru