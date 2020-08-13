Запашный: каждый должен поблагодарить медработников

Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Штаты хотят ввести санкции против Белоруссии

США думают над введением санкций против Белоруссии и о приостановке поставок нефти в республику.

Эдгард Запашный: «Для меня это абсолютно неудивительная история. Соединенные Штаты Америки постоянно вмешиваются в политические дела разных стран по всему миру. И пытаются оказать это давление только для того, чтобы иметь власть в той или иной стране», – отметил в эфире НСН Эдгард Запашный.

2

Опрос: россияне начали откладывать деньги на фоне пандемии

Около сорока процентов россиян на фоне пандемии решили начать откладывать деньги для создания «подушки безопасности», а также заявили о желании повысить свою финансовую грамотность, особенно в части того, как не стать жертвой мошенников. Это показало исследование компании IDF Eurasia.

Эдгард Запашный: «Мне кажется, это абсолютно здравое решение любого нормального человека. Мы живем с вами в очень сложном мире, в мире, который может кардинально поменяться. Никто не ожидал, что коронавирус поработит каждую страну. И никто не знает, когда будет в следующий раз финансовый крах мировой системы», – подчеркнул он для слушателей НСН.

3

Каждый шестой работодатель учитывает знак зодиака при выборе сотрудников

Каждый шестой работодатель обращает внимание на знаки зодиака соискателей, пишут аналитики сервиса «Работа.ру».

Эдгард Запашный: «Если честно, я первый раз об этом слышу. Меня этот фактор удивляет. Я сам являюсь работодателем. В Большом Московском цирке работают порядка семисот человек, и я никогда не учитывал их знак зодиака», – признался он в беседе с НСН.

4

Составлен рейтинг городов по употреблению их жителями слов-паразитов

Жители Краснодара, Липецка и Челябинска чаще других используют слова-паразиты. Самым популярным словом у россиян оказалось «блин», на втором месте — «типа». Далее следуют слова: «как бы», «короче», «на фиг», «ну» и «это самое», сообщает исследовательское агентство Zoom.

Эдгард Запашный: «Я путешествую по всей нашей стране и прекрасно понимаю, что эти слова используются всеми нами. Да, это слова-паразиты. Нам надо чаще обращаться к классикам, читать грамотную литературу, избавляясь от подобных привычек», – посоветовал он в разговоре с НСН.

5

Благотворительный спектакль для медиков показали в цирке

Благотворительный спектакль для медиков прошёл в Большом Московском цирке.

Эдгард Запашный: «Тем самым мы открыли новый сезон после пятимесячного простоя. Первый наш спектакль мы сделали совершенно бесплатным для медицинских работников. На мой взгляд, каждый должен сейчас осознать их роль в нашей жизни и сказать «спасибо», – подытожил в интервью НСН Эдгард Запашный.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: Эдгард Запашный
ТЕГИ:Авторские НовостиБольшой Московский ЦиркЭдгард Запашный
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