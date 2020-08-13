Запашный: каждый должен поблагодарить медработников

Эдгард Запашный: «Мне кажется, это абсолютно здравое решение любого нормального человека. Мы живем с вами в очень сложном мире, в мире, который может кардинально поменяться. Никто не ожидал, что коронавирус поработит каждую страну. И никто не знает, когда будет в следующий раз финансовый крах мировой системы», – подчеркнул он для слушателей НСН.

