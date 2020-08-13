Запашный: каждый должен поблагодарить медработников
Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Штаты хотят ввести санкции против Белоруссии
США думают над введением санкций против Белоруссии и о приостановке поставок нефти в республику.
Эдгард Запашный: «Для меня это абсолютно неудивительная история. Соединенные Штаты Америки постоянно вмешиваются в политические дела разных стран по всему миру. И пытаются оказать это давление только для того, чтобы иметь власть в той или иной стране», – отметил в эфире НСН Эдгард Запашный.
Опрос: россияне начали откладывать деньги на фоне пандемии
Около сорока процентов россиян на фоне пандемии решили начать откладывать деньги для создания «подушки безопасности», а также заявили о желании повысить свою финансовую грамотность, особенно в части того, как не стать жертвой мошенников. Это показало исследование компании IDF Eurasia.
Эдгард Запашный: «Мне кажется, это абсолютно здравое решение любого нормального человека. Мы живем с вами в очень сложном мире, в мире, который может кардинально поменяться. Никто не ожидал, что коронавирус поработит каждую страну. И никто не знает, когда будет в следующий раз финансовый крах мировой системы», – подчеркнул он для слушателей НСН.
Каждый шестой работодатель учитывает знак зодиака при выборе сотрудников
Каждый шестой работодатель обращает внимание на знаки зодиака соискателей, пишут аналитики сервиса «Работа.ру».
Эдгард Запашный: «Если честно, я первый раз об этом слышу. Меня этот фактор удивляет. Я сам являюсь работодателем. В Большом Московском цирке работают порядка семисот человек, и я никогда не учитывал их знак зодиака», – признался он в беседе с НСН.
Составлен рейтинг городов по употреблению их жителями слов-паразитов
Жители Краснодара, Липецка и Челябинска чаще других используют слова-паразиты. Самым популярным словом у россиян оказалось «блин», на втором месте — «типа». Далее следуют слова: «как бы», «короче», «на фиг», «ну» и «это самое», сообщает исследовательское агентство Zoom.
Эдгард Запашный: «Я путешествую по всей нашей стране и прекрасно понимаю, что эти слова используются всеми нами. Да, это слова-паразиты. Нам надо чаще обращаться к классикам, читать грамотную литературу, избавляясь от подобных привычек», – посоветовал он в разговоре с НСН.
Благотворительный спектакль для медиков показали в цирке
Благотворительный спектакль для медиков прошёл в Большом Московском цирке.
Эдгард Запашный: «Тем самым мы открыли новый сезон после пятимесячного простоя. Первый наш спектакль мы сделали совершенно бесплатным для медицинских работников. На мой взгляд, каждый должен сейчас осознать их роль в нашей жизни и сказать «спасибо», – подытожил в интервью НСН Эдгард Запашный.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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