Заключенные курских колоний сошьют тысячи медицинских масок
Более 10 тысяч медицинских масок для собственных нужд сошьют заключенные курских колоний. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление пресс-службы УФСИН России по Курской области. Там отметили, что отбывающие наказание уже приступили к пошиву масок., подчеркнув, что по качеству изготовленные в колониях маски ничем не уступают аптечным.
Ранее в Федеральной антимонопольной службе заявили, что повышение розничной цены на медицинские маски фиксируется практически во всех регионах России. Лидером по повышению цен в оптовом сегменте оказалась Адыгея, где стоимость этих товаров увеличилась в 15 раз, подчёркивает RT. В ведомстве подчеркнули, что намерены применить «жесткие наказания» для нарушителей. Увеличение роста цен на этот медицинский товар произошло на фоне вспышки нового типа коронавируса.
В Роспотребнадзоре, к слову, отметили, что для защиты от коронавируса кроме мытья рук и использования медицинской маски, россиянам необходимо правильно питаться, высыпаться и проводить дома влажную уборку. Для защиты организма специалисты также советуют избегать контакта с заболевшими, не трогать глаза и рот грязными руками, а также чаще проветривать помещения, пишет РИА ФАН.
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