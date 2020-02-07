Заключенные курских колоний сошьют тысячи медицинских масок

Ранее в Федеральной антимонопольной службе заявили, что повышение розничной цены на медицинские маски фиксируется практически во всех регионах России. Лидером по повышению цен в оптовом сегменте оказалась Адыгея, где стоимость этих товаров увеличилась в 15 раз, подчёркивает RT. В ведомстве подчеркнули, что намерены применить «жесткие наказания» для нарушителей. Увеличение роста цен на этот медицинский товар произошло на фоне вспышки нового типа коронавируса.

В Роспотребнадзоре, к слову, отметили, что для защиты от коронавируса кроме мытья рук и использования медицинской маски, россиянам необходимо правильно питаться, высыпаться и проводить дома влажную уборку. Для защиты организма специалисты также советуют избегать контакта с заболевшими, не трогать глаза и рот грязными руками, а также чаще проветривать помещения, пишет РИА ФАН.

