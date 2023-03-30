Корреспондента Wall Street Journal задержали в Екатеринбурге за шпионаж
Корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах США. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
По данным правоохранителей, Гершкович — аккредитованный при МИД России корреспондент московского бюро американского издания.
«Гершкович, действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса», — указали в ФСБ.
Корреспондента задержали при попытке получения секретной информации. Против Гершковича возбудили уголовное дело о шпионаже, ему может грозить от 10 до 20 лет заключения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru