Корреспондента Wall Street Journal задержали в Екатеринбурге за шпионаж

Корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах США. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

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По данным правоохранителей, Гершкович — аккредитованный при МИД России корреспондент московского бюро американского издания.

«Гершкович, действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса», — указали в ФСБ.

Корреспондента задержали при попытке получения секретной информации. Против Гершковича возбудили уголовное дело о шпионаже, ему может грозить от 10 до 20 лет заключения.

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