Задержанный по делу о гостайне может быть замдиректора дочерней компании «РЖД»
Николай Колабухов, который задержан и отправлен в СИЗО по подозрению в распространении гостайны, может быть заместителем гендиректора дочернего предприятия РЖД. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Дарью Розмахову.
Агентство со ссылкой на сайт акционерного общества "Скоростные магистрали", которое является "дочкой" РЖД, передает, что полный тезка Колабухова является заместителем гендиректора организации. РИА Новости подчеркивает, что еще не получило официального подтверждения, является ли задержанный человеком, исполняющим эту должность.
"Скоростные магистрали" - компания, занимающаяся инновационными проектами в сфере желдортранспорта, в том числе созданием высокоскоростных магистралей (ВСМ). Ранее НСН писала, что Колабухов может быть экс-сотрудником силовых ведомств.
Колабухова обвиняют в совершении преступления по статье "Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну, сопряженное с их распространением либо перемещением носителей таких сведений за пределы РФ". Эта статья предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет. Подробности дела неизвестны.
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