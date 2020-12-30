Бывшего силовика арестовали в Москве по делу о гостайне

Столичный Лефортовский суд арестовал бывшего сотрудника спецслужб Николая Колабухова, подозреваемого в незаконном получении составляющих гостайну сведений.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, подозреваемый пробудет под стражей до 28 февраля.

Подробности уголовного дела против Колабухова неизвестны. В соответствии с Уголовным кодексом РФ, экс-силовику грозит от трёх до восьми лет лишения свободы.

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ФОТО: pxhere.com
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