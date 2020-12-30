Бывшего силовика арестовали в Москве по делу о гостайне
30 декабря 202021:51
Столичный Лефортовский суд арестовал бывшего сотрудника спецслужб Николая Колабухова, подозреваемого в незаконном получении составляющих гостайну сведений.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, подозреваемый пробудет под стражей до 28 февраля.
Подробности уголовного дела против Колабухова неизвестны. В соответствии с Уголовным кодексом РФ, экс-силовику грозит от трёх до восьми лет лишения свободы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru