Бывшего силовика арестовали в Москве по делу о гостайне

Столичный Лефортовский суд арестовал бывшего сотрудника спецслужб Николая Колабухова, подозреваемого в незаконном получении составляющих гостайну сведений.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, подозреваемый пробудет под стражей до 28 февраля.

Подробности уголовного дела против Колабухова неизвестны. В соответствии с Уголовным кодексом РФ, экс-силовику грозит от трёх до восьми лет лишения свободы.

