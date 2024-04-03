Задержанный доцент ПГУПС заявил, что его оштрафуют за флаг Украины на аватарке
Доцента Петербургского государственного университета путей сообщения Дмитрия Буракова, задержанного в Северной столице, обвиняют в демонстрации флага Украины в социальной сети «ВКонтакте». Об этом мужчина заявил в разговоре с «Газетой.Ru».
Буракова задержали накануне. В среду доцент сообщил изданию «Фонтанка», что ему вменяются публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России. Как указано в протоколе полиции, мужчина разместил на месте изображения фотографии профиля «ВКонтакте» изображение герба Украины, а в статусе опубликовал текст пацифистского содержания.
«Мне вменяют КоАП 20.3.3 часть 1. По сути вменяют, что у меня в профиле... вместо фотографии моего лица размещены флаг и герб Украины, а в статусе написана фраза из двух слов: одно из трех букв, а другое из пяти», — отметил Бураков.
По словам задержанного, суд состоится в среду. Мужчину могут оштрафовать на 30-50 тысяч рублей. Бураков отметил, что уже удалил из соцсети фото с флагом и статус. Как пояснил доцент, правоохранители не обязывают удалять информацию с личной страницы, так как «это преступление относится к классу длящихся», его можно регистрировать несколько раз, а впоследствии возбуждать уголовное дело «о неоднократности».
Бураков добавил, что в ПГУПС пока не отреагировали на его задержание, с доцентом никто не связывался.
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