Задержанный доцент ПГУПС заявил, что его оштрафуют за флаг Украины на аватарке

Буракова задержали накануне. В среду доцент сообщил изданию «Фонтанка», что ему вменяются публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России. Как указано в протоколе полиции, мужчина разместил на месте изображения фотографии профиля «ВКонтакте» изображение герба Украины, а в статусе опубликовал текст пацифистского содержания.

«Мне вменяют КоАП 20.3.3 часть 1. По сути вменяют, что у меня в профиле... вместо фотографии моего лица размещены флаг и герб Украины, а в статусе написана фраза из двух слов: одно из трех букв, а другое из пяти», — отметил Бураков.

По словам задержанного, суд состоится в среду. Мужчину могут оштрафовать на 30-50 тысяч рублей. Бураков отметил, что уже удалил из соцсети фото с флагом и статус. Как пояснил доцент, правоохранители не обязывают удалять информацию с личной страницы, так как «это преступление относится к классу длящихся», его можно регистрировать несколько раз, а впоследствии возбуждать уголовное дело «о неоднократности».

Бураков добавил, что в ПГУПС пока не отреагировали на его задержание, с доцентом никто не связывался.

