Зачетки и студенческие билеты переведут в электронный формат в России

Отмечается, что участие в эксперименте, который пройдет с 25 апреля 2024 года по 31 декабря 2025 года, будет добровольным. Он коснется студентов вузов и колледжей, аспирантов и ординаторов. Доступ к электронным документам появится на портале госуслуг и в мобильном приложении в виде QR-кодов.

Кроме того, электронные документы можно будет использовать для прохода в учебные заведения, а также для покупки льготных билетов в концертные залы, кинотеатры, музеи, театры и на общественный транспорт. Наряду с электронными зачеткой и студенческим билетом можно будет пользоваться традиционными бумажными документами.

В правительстве также отметили, что ответственность за проведение эксперимента ложится на Минобрнауки, Рособрнадзор, Минцифры, Минтранс и Минкультуры.

Ранее член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко заявила, что переход к электронным документам об образовании станет естественным шагом, поскольку в последние годы все больше личной информации россиян переходит в цифровой формат.

