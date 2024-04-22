Зачетки и студенческие билеты переведут в электронный формат в России
Председатель российского правительства Михаил Мишустин заявил о проведении в России эксперимента по переводу в электронный формат зачетных книжек и студенческих билетов. Об этом сообщает официальный правительственный Telegram-канал.
Отмечается, что участие в эксперименте, который пройдет с 25 апреля 2024 года по 31 декабря 2025 года, будет добровольным. Он коснется студентов вузов и колледжей, аспирантов и ординаторов. Доступ к электронным документам появится на портале госуслуг и в мобильном приложении в виде QR-кодов.
Кроме того, электронные документы можно будет использовать для прохода в учебные заведения, а также для покупки льготных билетов в концертные залы, кинотеатры, музеи, театры и на общественный транспорт. Наряду с электронными зачеткой и студенческим билетом можно будет пользоваться традиционными бумажными документами.
В правительстве также отметили, что ответственность за проведение эксперимента ложится на Минобрнауки, Рособрнадзор, Минцифры, Минтранс и Минкультуры.
Ранее член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко заявила, что переход к электронным документам об образовании станет естественным шагом, поскольку в последние годы все больше личной информации россиян переходит в цифровой формат.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru