Заболеваемость COVID-19 в России за неделю увеличилась на 38,4%

Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 38,4%, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральный оперативный штаб.

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«Увеличение заболеваемости отмечено в 82 субъектах Российской Федерации, в том числе в 26 регионах более чем в среднем по стране», - уточнил в штабе.

В общей сложности за указанный срок в стране были госпитализированы 6398 человек с ковидом, что превышает показатели предыдущей недели на 16,9%.

Ранее в петербургских медучреждениях ввели масочный режим, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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