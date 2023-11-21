Заболеваемость COVID-19 в России за неделю увеличилась на 38,4%
21 ноября 202311:13
Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 38,4%, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральный оперативный штаб.
«Увеличение заболеваемости отмечено в 82 субъектах Российской Федерации, в том числе в 26 регионах более чем в среднем по стране», - уточнил в штабе.
В общей сложности за указанный срок в стране были госпитализированы 6398 человек с ковидом, что превышает показатели предыдущей недели на 16,9%.
Ранее в петербургских медучреждениях ввели масочный режим, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru