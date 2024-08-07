Пыль в глаза? Новый сервис такси от «Яндекса» сочли показательным перед ФАС
Новый сервис-лоукостер может навязывать проштрафившимся таксистам заказы, которые на 20% дешевле, отметил в эфире НСН Евгений Грэк.
Агрегатор такси «Яндекс» запустил сервис-лоукостер «Везет» для того, чтобы попытаться изобразить перед Федеральной антимонопольной службой (ФАС) видимость конкуренции внутри самого агрегатора, допустил координатор движения «Стоп нелегал», советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк в разговоре с НСН.
Ранее агрегатор такси «Яндекс» запустил сервис-лоукостер под брендом «Везет». В периоды повышенного спроса поездка с помощью сервиса должна будет стоить в среднем на 20% дешевле, чем в тарифе «Эконом» Яндекс Go, однако ожидание машины будет дольше, поэтому сервис подойдет для несрочных поездок. Уточняется, что заказы будут «падать» тем же водителям, что и в тарифе «Эконом», но со сниженной комиссией.
«"Яндекс" умеет навязывать водителям работу, он является работодателем, плюс он монополист на рынке. Практически все таксопарки и другие агрегаторы, которые могли составить ему конкуренцию, задушены. Это будет забавная попытка изобразить перед ФАС, что есть какая-то конкуренция внутри самого агрегатора. Все-таки нужно, чтобы правительственные организации в виде Минтранса, той же ФАС и налоговой вмешивались в деятельность агрегатора. Мы видим кучу нарушений: тарифы, очень часто ссылаются на погодные условия и завышают цены… Мы еще пять лет назад говорили, что если не остановить нашествие агрегатора, который скупает другие парки, конкуренции не будет, а с ценами будет твориться черти что», - сказал Грэк.
Он допустил, что новый сервис-лоукостер может навязывать проштрафившимся таксистам заказы, которые на 20% дешевле.
«Скорее всего, "Яндекс" будет навязывать это водителям, которые где-то проштрафились, сложно сказать, у них куча уловок… Фактически, у нас по закону цены устанавливает перевозчик. А "Яндекс" тщательно и долго уходил от ответственности как перевозчик, потому что то количество ДТП, которые происходят с их неквалифицированными водителями, за гранью добра и зла… Они протолкнули сначала закон с самозанятыми, якобы люди сами заняты и никакого отношения к "Яндексу" не имеют. Они добились того, что агрегатор прописан отдельно, а перевозчики отдельно. По закону цены устанавливает тот самый водитель или парк, в котором этот водитель получил автомобиль. На самом деле, если мы поговорим с водителями, то понятно, что цены они не устанавливают и они даже не в курсе, как это происходит», - добавил собеседник НСН.
Ранее экс-глава профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов заявил НСН, что страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда взвинтит цены на такси, так как платить за все будут таксопарки, затраты которых возросли и без этого, передает
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