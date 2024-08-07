Пыль в глаза? Новый сервис такси от «Яндекса» сочли показательным перед ФАС

Агрегатор такси «Яндекс» запустил сервис-лоукостер «Везет» для того, чтобы попытаться изобразить перед Федеральной антимонопольной службой (ФАС) видимость конкуренции внутри самого агрегатора, допустил координатор движения «Стоп нелегал», советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк в разговоре с НСН.

Ранее агрегатор такси «Яндекс» запустил сервис-лоукостер под брендом «Везет». В периоды повышенного спроса поездка с помощью сервиса должна будет стоить в среднем на 20% дешевле, чем в тарифе «Эконом» Яндекс Go, однако ожидание машины будет дольше, поэтому сервис подойдет для несрочных поездок. Уточняется, что заказы будут «падать» тем же водителям, что и в тарифе «Эконом», но со сниженной комиссией.