За сутки в России выявили 440 новых случаев заражения COVID-19
За последние сутки в России выявлено 440 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, при этом 267 из них — в Москве. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Таким образом общее число инфицированных выросло до 2777 человек. Новые заболевшие обнаружены в 35 российских регионах, подчёркивает RT. 31 марта в России было зафиксировано 500 случаев заражения, напоминает Свободная пресса.
Между тем, ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила, что вскоре рост заболеваемости COVID-19 в России замедлится: благодаря вовремя принятым ограничительным мерам в РФ удалось заторомозить распространение коронавирусной инфекции.
Вуйнович подчеркнула, что эффективность введенного властями карантина будет зависеть от личной ответственности каждого россиянина. Представитель ВОЗ добавила, что иногда для того, чтобы остановить передачу инфекции, необходимо принимать принудительные меры.
Ранее НСН писала, что из-за угрозы распространения COVID-19 всех жителей России обязали соблюдать дистанцию и не подходить друг к другу ближе чем на один метр. Такое постановление выпущено Роспотребнадзором. Соблюдать правило необходимо во всех общественных местах, включая общественный транспорт. Исключение составляют поездки на такси.
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