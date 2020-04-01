Весенний призыв стартовал в условиях эпидемии коронавируса
Весенний призыв в армию стартовал 1 апреля в России. Планируется набрать в Вооруженные силы около 135 тысяч человек. Призывная кампания продлится до 15 июля. В места службы новобранцев отправят не раньше 20 мая в связи с эпидемией коронавируса, сообщает телеканал «360».
До службы призывников проверят на наличие коронавирусной инфекции, отмечает RT. После их изолируют на 14 дней от основного состава. Кроме того, призывников распределят по частям так, чтобы в одном месте их не скапливалось больше, чем в других.
В ближайшие две недели прием призывников непосредственно в военкоматах отменен, сообщил начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Московской области Евгений Машуков, сообщает сайт «Подмосковье сегодня». Сотрудники комиссариатов уже начали обзванивать будущих новобранцев.
Председатель межрегионального движения «Солдатские матери» Татьяна Кузнецова в эфире НСН заявила, что стоило бы сдвинуть весенний призыв из-за коронавируса. Она напомнила о частых случаях пневмонии в казармах из-за такой большой скученности.
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