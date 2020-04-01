Весенний призыв стартовал в условиях эпидемии коронавируса

До службы призывников проверят на наличие коронавирусной инфекции, отмечает RT. После их изолируют на 14 дней от основного состава. Кроме того, призывников распределят по частям так, чтобы в одном месте их не скапливалось больше, чем в других.

В ближайшие две недели прием призывников непосредственно в военкоматах отменен, сообщил начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Московской области Евгений Машуков, сообщает сайт «Подмосковье сегодня». Сотрудники комиссариатов уже начали обзванивать будущих новобранцев.

Председатель межрегионального движения «Солдатские матери» Татьяна Кузнецова в эфире НСН заявила, что стоило бы сдвинуть весенний призыв из-за коронавируса. Она напомнила о частых случаях пневмонии в казармах из-за такой большой скученности.







