Весенний призыв стартовал в условиях эпидемии коронавируса

Весенний призыв в армию стартовал 1 апреля в России. Планируется набрать в Вооруженные силы около 135 тысяч человек. Призывная кампания продлится до 15 июля. В места службы новобранцев отправят не раньше 20 мая в связи с эпидемией коронавируса, сообщает телеканал «360».

«Солдатские матери» выступили за перенос призыва из-за коронавируса

До службы призывников проверят на наличие коронавирусной инфекции, отмечает RT. После их изолируют на 14 дней от основного состава. Кроме того, призывников распределят по частям так, чтобы в одном месте их не скапливалось больше, чем в других.

В ближайшие две недели прием призывников непосредственно в военкоматах отменен, сообщил начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Московской области Евгений Машуков, сообщает сайт «Подмосковье сегодня». Сотрудники комиссариатов уже начали обзванивать будущих новобранцев.

Председатель межрегионального движения «Солдатские матери» Татьяна Кузнецова в эфире НСН заявила, что стоило бы сдвинуть весенний призыв из-за коронавируса. Она напомнила о частых случаях пневмонии в казармах из-за такой большой скученности.



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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
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