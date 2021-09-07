За сутки в России подтвердили 17 425 случаев коронавируса
В России зафиксировали 17 425 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Накануне в стране подтвердили 17 856 новых случаев заболевания.
Лидерами по суточному приросту пациентов с коронавирусом стали Москва (1187), Московская область (880) и Санкт-Петербург (626), пишет «Свободная пресса».
При этом за минувшие сутки от COVID-19 вылечились 17 243 пациента.
Согласно данным оперштаба, за 24 часа медики подтвердили 795 смертей.
Всего с начала пандемии в России зарегистрировали 7 047 880 случаев заболевания, 6 302 250 россиян выздоровели, 188 785 пациентов скончались.
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Заразились
7,0 млн+17 425 / сут.
Умерли
189 тыс.+795 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+17 243 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru