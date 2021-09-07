За сутки в России подтвердили 17 425 случаев коронавируса

В России зафиксировали 17 425 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии характерных только для COVID-19 симптомов

Накануне в стране подтвердили 17 856 новых случаев заболевания.

Лидерами по суточному приросту пациентов с коронавирусом стали Москва (1187), Московская область (880) и Санкт-Петербург (626), пишет «Свободная пресса».

При этом за минувшие сутки от COVID-19 вылечились 17 243 пациента.

Согласно данным оперштаба, за 24 часа медики подтвердили 795 смертей.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировали 7 047 880 случаев заболевания, 6 302 250 россиян выздоровели, 188 785 пациентов скончались.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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