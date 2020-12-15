За нарушение мер по COVID-19 в Москве будут штрафовать по данным в соцсетях

В Москве инспекторы смогут выписывать штрафы за нарушения мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на основании опубликованных в социальных сетях видео и других данных. Об этом пишет РИА Новости.

Кроме того, стало известно, что около 10% предприятий Москвы нарушают антикоронавирусные ограничения, однако злостных нарушителей единицы. Об этом рассказал начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков.