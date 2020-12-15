За нарушение мер по COVID-19 в Москве будут штрафовать по данным в соцсетях

В Москве инспекторы смогут выписывать штрафы за нарушения мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на основании опубликованных в социальных сетях видео и других данных. Об этом пишет РИА Новости.

Кроме того, стало известно, что около 10% предприятий Москвы нарушают антикоронавирусные ограничения, однако злостных нарушителей единицы. Об этом рассказал начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков.

Запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска открылась в Москве

А ранее Сергей Собянин сообщил, при каком условии в столице ужесточат карантин из-за эпидемии COVID-19. Свое мнение он высказал в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» на канале «Россия 1».

Мэр Москвы полагает, что усиление ограничений придется делать только при условии, если медицинская система не сможет справиться с потоком новых больных. Также он отверг необходимость введения дополнительных санкций в новогодние праздники.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ШтрафКоронавирусМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры