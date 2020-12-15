За нарушение мер по COVID-19 в Москве будут штрафовать по данным в соцсетях
В Москве инспекторы смогут выписывать штрафы за нарушения мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на основании опубликованных в социальных сетях видео и других данных. Об этом пишет РИА Новости.
Кроме того, стало известно, что около 10% предприятий Москвы нарушают антикоронавирусные ограничения, однако злостных нарушителей единицы. Об этом рассказал начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков.
А ранее Сергей Собянин сообщил, при каком условии в столице ужесточат карантин из-за эпидемии COVID-19. Свое мнение он высказал в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» на канале «Россия 1».
Мэр Москвы полагает, что усиление ограничений придется делать только при условии, если медицинская система не сможет справиться с потоком новых больных. Также он отверг необходимость введения дополнительных санкций в новогодние праздники.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,7 млн+26 689 / сут.
Умерли
47 968+577 / сут.
Выздоровели
2,1 млн+24 813 / сут.
- Госдума приняла во втором чтении законопроект о создании платных вытрезвителей
- Японца, зверски убившего 9 человек, приговорили к смертной казни
- Стало известно, когда трещину на МКС заделают окончательно
- Два члена президиума Боснии и Герцеговины отказались от встречи с Лавровым
- Госдума приняла во втором чтении проект о новой методике расчета МРОТ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru