За два месяца поездами в Крым воспользовались более 130 тысяч пассажиров
Более 130 тысяч пассажиров воспользовались услугами железной дороги, чтобы добраться в Крым. Соответствующие данные привел глава комитета Государственного Совета РК по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк, пишет «КИА».
Как пишет агентство, Черняк заявил, что в Крыму ожидают увеличение числа туристов, прибывающих на полуостров на поездах.
Напомним, в настоящее время поезда курсируют по двум направлениям Петербург – Севастополь, Москва – Симферополь. Как ожидается, к летнему сезону число маршрутов увеличится, в частности, появится поезд Екатеринбург-Симферополь, запустятся рейсы из Мурманска и другие.
Ранее в феврале сообщалось, что власти Крыма обсуждают идею запуска аэроэкспресса из международного аэропорта Симферополя в Севастополь.
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