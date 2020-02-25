За два месяца поездами в Крым воспользовались более 130 тысяч пассажиров

Более 130 тысяч пассажиров воспользовались услугами железной дороги, чтобы добраться в Крым. Соответствующие данные привел глава комитета Государственного Совета РК по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк, пишет «КИА».

Названа стоимость трассы из Краснодара в Крым

Как пишет агентство, Черняк заявил, что в Крыму ожидают увеличение числа туристов, прибывающих на полуостров на поездах.

Напомним, в настоящее время поезда курсируют по двум направлениям Петербург – Севастополь, Москва – Симферополь. Как ожидается, к летнему сезону число маршрутов увеличится, в частности, появится поезд Екатеринбург-Симферополь, запустятся рейсы из Мурманска и другие.

Ранее в феврале сообщалось, что власти Крыма обсуждают идею запуска аэроэкспресса из международного аэропорта Симферополя в Севастополь.



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ФОТО: РИА Новости/Константин Михальчевский
ТЕГИ:КрымПоезда