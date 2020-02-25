Названа стоимость трассы из Краснодара в Крым

Строительство трассы от Краснодара до Темрюкского района на Кубани, которая ведет к Крымскому мосту, обойдется почти в 100 миллиардов рублей, передает ТАСС слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

По словам главы региона, сегодня дорога по этому направлению не справляется с возросшим числом автомобилей.

«На первый этап протяженностью 68 км из федерального бюджета выделено 59 млрд рублей. А общая стоимость двух этапов в 119 км оценивается почти в 100 млрд рублей», - сказал Кондратьев.

Уточняется, что трасса пойдет в обход как крупных городов, так и небольших населенных пунктов, что позволит устранить те неудобства, которые возникают у жителей транзитных городов и поселков.



