Названа стоимость трассы из Краснодара в Крым
Строительство трассы от Краснодара до Темрюкского района на Кубани, которая ведет к Крымскому мосту, обойдется почти в 100 миллиардов рублей, передает ТАСС слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.
По словам главы региона, сегодня дорога по этому направлению не справляется с возросшим числом автомобилей.
«На первый этап протяженностью 68 км из федерального бюджета выделено 59 млрд рублей. А общая стоимость двух этапов в 119 км оценивается почти в 100 млрд рублей», - сказал Кондратьев.
Уточняется, что трасса пойдет в обход как крупных городов, так и небольших населенных пунктов, что позволит устранить те неудобства, которые возникают у жителей транзитных городов и поселков.
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