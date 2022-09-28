За два дня из России в Грузию уехали более 20 тысяч человек
Более 20 тысяч человек въехали в Грузию из России за последние двое суток, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.
Меняло также заявил, что власти Северной Осетии «чисто физически» не смогут обеспечить порядок и безопасность, если поток будет нарастать.
Ранее в среду глава Северной Осетии подписал указ о введении режима повышенной готовности на территории республики. В соответствии с новым режимом ограничивается въезд на территорию ряда районов легкового транспорта. Исключение предусмотрено для жителей Северной и Южной Осетии, а также соседней Грузии. Кроме того, ограничение не распространяется на туристов, имеющих на руках путевки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru