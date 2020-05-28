Ярмарки выходного дня в Москве возобновят работу в начале июня
Ярмарки выходного дня вновь откроются в Москве в начале июня. Об этом в блоге на своем персональном сайте накануне сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По словам градоначальника, первые из них, вероятнее всего, откроются уже 5 июня.
Также он поблагодарил работников торговых организаций за дисциплину и понимание. Сергей Собянин выразил отдельную благодарность за их оперативный переход в дистанционный формат работы. Благодаря этому миллионы жителей столицы имеют возможность получать все необходимые товары и услуги, не покидая своих квартир.
Кроме того, накануне Сергей Собянин заявил о том, что с 1 июня Москву ждут послабления антикоронавирусного режима. Так, в столице откроются все непродовольственные магазины и некоторые предприятия бытовых услуг. Также с начала лета в мегаполисе в тестовом режиме планируют разрешить прогулки. Для этого будет составлен специальный график для конкретных домов.
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