Ярмарки выходного дня в Москве возобновят работу в начале июня

Ярмарки выходного дня вновь откроются в Москве в начале июня. Об этом в блоге на своем персональном сайте накануне сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По словам градоначальника, первые из них, вероятнее всего, откроются уже 5 июня.

Также он поблагодарил работников торговых организаций за дисциплину и понимание. Сергей Собянин выразил отдельную благодарность за их оперативный переход в дистанционный формат работы. Благодаря этому миллионы жителей столицы имеют возможность получать все необходимые товары и услуги, не покидая своих квартир.