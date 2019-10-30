Японцы высадились на Курильских островах

По словам организаторов проекта, Курилы пользуются популярностью среди иностранных туристов, но японцы испытывают ряд трудностей из-за ряда политических вопросов, пишет РБК.

Прибывшая на Кунашир группа состоит из 44 человек, среди которых есть и представители японского МИД. Поездка обошлась каждому участник в сумму чуть менее 3 тысяч долларов США.

Ранее губернатор Токио Юрико Коикэ в шутку предложила провести на Курильских островах Олимпиаду-2020, которая должна проходить в Японии. Глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в интервью НСН заявил, что слова чиновницы не смогут сильно ухудшить отношения между Россией и Японией. «Она не хотела специально осложнять наши отношения с Японией по поводу территориального вопроса. А во-вторых, она по своей работе занимает такую резко негативную позицию в отношении территориального спора и считает, что Россия должна безоговорочно вернуть Японии Южные Курилы. Я не думаю, что этому эпизоду стоит придавать большое значение. Ничего хорошего, конечно, в этом нет. Сейчас наши отношения и так находятся в застое, а это просто ещё немного охладит атмосферу, которая и так не очень хороша», — заключил Кистанов», - пояснил эксперт.

