Слова губернатора Токио об Олимпиаде на Курилах списали на обиду
Глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН призвал в эфире НСН не придавать чрезмерного значения словам японской чиновницы.
Провести марафон и соревнования по спортивной ходьбе на «северных территориях», как называют японцы Южные Курилы, предложила в шутку губернатор Токио Юрико Коикэ, пишет ТАСС. Так она прокомментировала вопрос переноса этой части Олимпиады-2020 из японской столицы.
«Ну, если говорить о прохладном месте, то, как насчёт проведения [спортивных мероприятий] на северных территориях?» — спросила Юрико Коикэ.
Обидой объяснил шутку губернатора столицы Страны восходящего солнца в эфире НСН глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. По его словам, решение о переносе марафона из Токио было принято, что вызвало неприятные эмоции у чиновницы и спровоцировало на такую реакцию.
«Видимо, она женщина, нервно реагирующая на некоторые события в жизни, особенно связанные со служебной деятельностью. Олимпийский комитет вместе с японскими организаторами только что принял решение о переносе марафона на открытии ОИ-2020 из Токио в Саппоро на северном острове Хоккайдо. Но это связано с тем, что ожидается сильная жара, влажность. Только и всего. А Токио придаёт очень большое значение этой олимпиаде, много готовился к ней, в том числе, были вложены большие средства на организацию этого марафона. И вдруг такой облом. Она очень огорчилась, расстроилась, и в сердцах так заявила», — объяснил Кистанов.
Однако это не было сказано назло Москве, убеждён собеседник НСН. Но охладить и без того не слишком тёплые отношения с Россией эта шутка способна.
«Она не хотела специально осложнять наши отношения с Японией по поводу территориального вопроса. А во-вторых, она по своей работе занимает такую резко негативную позицию в отношении территориального спора и считает, что Россия должна безоговорочно вернуть Японии Южные Курилы. Я не думаю, что этому эпизоду стоит придавать большое значение. Ничего хорошего, конечно, в этом нет. Сейчас наши отношения и так находятся в застое, а это просто ещё немного охладит атмосферу, которая и так не очень хороша», — заключил Кистанов.
Отметим, в российском посольстве в Японии отреагировали на слова токийского губернатора. «Уверены, что у Японии достаточно своих земель с прохладным климатом. Но российские Южные Курилы к ним не относятся. Спорт должен объединять, а не служить поводом для конфронтационных “шуток”, — отреагировали в российской дипмиссии.
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