Слова губернатора Токио об Олимпиаде на Курилах списали на обиду

«Видимо, она женщина, нервно реагирующая на некоторые события в жизни, особенно связанные со служебной деятельностью. Олимпийский комитет вместе с японскими организаторами только что принял решение о переносе марафона на открытии ОИ-2020 из Токио в Саппоро на северном острове Хоккайдо. Но это связано с тем, что ожидается сильная жара, влажность. Только и всего. А Токио придаёт очень большое значение этой олимпиаде, много готовился к ней, в том числе, были вложены большие средства на организацию этого марафона. И вдруг такой облом. Она очень огорчилась, расстроилась, и в сердцах так заявила», — объяснил Кистанов.

Однако это не было сказано назло Москве, убеждён собеседник НСН. Но охладить и без того не слишком тёплые отношения с Россией эта шутка способна.

«Она не хотела специально осложнять наши отношения с Японией по поводу территориального вопроса. А во-вторых, она по своей работе занимает такую резко негативную позицию в отношении территориального спора и считает, что Россия должна безоговорочно вернуть Японии Южные Курилы. Я не думаю, что этому эпизоду стоит придавать большое значение. Ничего хорошего, конечно, в этом нет. Сейчас наши отношения и так находятся в застое, а это просто ещё немного охладит атмосферу, которая и так не очень хороша», — заключил Кистанов.

Отметим, в российском посольстве в Японии отреагировали на слова токийского губернатора. «Уверены, что у Японии достаточно своих земель с прохладным климатом. Но российские Южные Курилы к ним не относятся. Спорт должен объединять, а не служить поводом для конфронтационных “шуток”, — отреагировали в российской дипмиссии.

