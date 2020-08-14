Ягудин: в Белоруссии должно быть только столпотворение туристов

Алексей Ягудин: «Безусловно, хотелось бы полной свободы в авиаперелетах. Мы живем сейчас как в кино, но плохом кино, где все нас ограничивают. Разумеется, эти меры вынужденные. Но в Европе уже много послаблений в передвижениях. Думаю, что и нам стоит дать зеленый свет в перелетах, как минимум, со странами СНГ. Ограничения ни к чему хорошему, на самом деле, в плане туризма не привели. В Сочи и Геленджике сейчас столпотворения на пляжах, еще и цены заламывают», – прокомментировал он для НСН.

