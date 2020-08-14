Ягудин: в Белоруссии должно быть только столпотворение туристов
Фигурист, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России Алексей Ягудин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Протесты в Белоруссии
На протяжении всей недели в Белоруссии не прекращались массовые протесты из-за результатов президентских выборов. Сегодня же, 14 августа, силовики опустили щиты в знак солидарности с митингующими.
Алексей Ягудин: «Меня многое связывает с этой страной, где мы не один год делаем телевизионные проекты. А в Минске функционирует мой центр фигурного катания. Я очень люблю Белоруссию. Но они имеют полное право жить так, как сами хотят. Надеюсь, в самое ближайшее время хаос и насилие закончатся. Если в Белоруссии и должны быть столпотворения людей, то только восхищенных туристов от красот Несвижского замка. А если белорусы и должны стоять на коленях, то только склоняя головы в мемориальном комплексе «Хатынь», отдавая дань местным жителям», – отметил в эфире НСН Алексей Ягудин.
Авиасообщение со странами СНГ может возобновиться с 1 сентября
Туроператоры сообщают о возможном возобновлении авиасообщения со странами СНГ уже с первого сентября. В частности, с Арменией, Казахстаном, Таджикистаном и Киргизией.
Алексей Ягудин: «Безусловно, хотелось бы полной свободы в авиаперелетах. Мы живем сейчас как в кино, но плохом кино, где все нас ограничивают. Разумеется, эти меры вынужденные. Но в Европе уже много послаблений в передвижениях. Думаю, что и нам стоит дать зеленый свет в перелетах, как минимум, со странами СНГ. Ограничения ни к чему хорошему, на самом деле, в плане туризма не привели. В Сочи и Геленджике сейчас столпотворения на пляжах, еще и цены заламывают», – прокомментировал он для НСН.
Собянин: ограничений из-за COVID-19 в сентябре не будет
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал слухами возвращение ограничений из-за коронавируса с 15 сентября.
Алексей Ягудин: «Очень хочется верить в слова Сергея Семёновича. В последнее время появилось много умников, у которых вдруг появились знакомые из администрации, и они знают, что со второй половины сентября планируется вторая волна. Уверен, что никаких решений на самом деле пока нет. А если же это окажется правдой, то хочется нам всем пожелать выдержки, но хотелось бы верить в лучшее», – сказал он НСН.
Электронный паспорт хотели бы оформить себе лишь 16% россиян
Электронный паспорт хотели бы оформить себе 16% россиян, среди молодежи возраста 18-24 лет – 30%, свидетельствуют данные ВЦИОМ.
Алексей Ягудин: «Надеюсь, что эта статистика далека от реальности. В 21 веке надо прогрессивно жить. Я вообще слабо верю во все эти опросы, они же как строятся – берется одна тысяча человек, и только исходя из их ответов по итогам опроса делают процентное соотношение в проекции всей страны. Уверен, что у нас большая часть граждан за то, чтобы не носить с собой лишние документы, которые всегда можно потерять», – подытожил в интервью НСН Алексей Ягудин.
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