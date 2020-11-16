Стало известно, когда в Россию вернутся вытрезвители
Глава комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко рассказал, что закон о возвращении в России системы вытрезвителей должен вступить в силу с 1 января 2021 года, сообщает ТАСС.
По словам депутата, соответствующий законопроект планируется принять во втором и третьем чтениях до конца года. Диденко напомнил, что организация вытрезвителей будет отнесена к полномочиям регионов и отметил, что переходный период не потребуется.
Законопроект о возвращении вытрезвителей Госдума одобрила в первом чтении в ноябре 2019 года. Согласно документу, вытрезвители будут созданы в регионах РФ на базе государственно-частного партнёрства, что позволит взимать плату за услуги с попавших в них граждан. Порядок взимания платы будет устанавливаться на уровне правительства России.
Вернуть вытрезвители предложили в связи с ростом преступлений, совершаемых пьяными. Кроме того, ежегодно несколько десятков нетрезвых граждан замерзают насмерть на улице.
Ранее член межведомственной рабочей группы Государственного антинаркотического комитета по профилактике, ведущий научный сотрудник «Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы» Юлия Шевцова в ходе пресс-конференции в пресс-центре НСН заявила, что алкоголизмом страдают более 1,5 млн россиян.
Член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко рассказала НСН, что против возвращения вытрезвителей выступили только два региона России - Ростовская и Саратовская области.
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