На закрытии выставки «Россия» выступят Лепс, Газманов и Shaman

Среди артистов, которые будут петь на закрытии, также появятся ST (Александр Степанов), Наталья Подольская, Пелагея, Аскар Абдразаков и Алексей Воробьев. Трансляция концерта будет вестись на Первом канале.

Крупнейшая выставка-форум «Россия» была открыта на ВДНХ 4 ноября 2023 года. Недавно там встретили 17-миллионного посетителя из Волгограда, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

