На закрытии выставки «Россия» выступят Лепс, Газманов и Shaman
Выставка «Россия» на ВДНХ прекратит свою работу 6 июля. На концерте, посвященному закрытию выставки, выступят российские певцы Григорий Лепс, Олег Газманов и Shaman (Ярослав Дронов). Об этом сообщил официальный Telegram-канал выставки.
Среди артистов, которые будут петь на закрытии, также появятся ST (Александр Степанов), Наталья Подольская, Пелагея, Аскар Абдразаков и Алексей Воробьев. Трансляция концерта будет вестись на Первом канале.
Крупнейшая выставка-форум «Россия» была открыта на ВДНХ 4 ноября 2023 года. Недавно там встретили 17-миллионного посетителя из Волгограда, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru