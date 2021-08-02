Родители школьников начинают получать выплаты в десять тысяч рублей

Выплаты по 10 тысяч рублей на детей школьного возраста начнут перечислять в России 2 августа.

Кабмин утвердил постановление о единовременных выплатах на школьников с 2 августа

Ранее выплаты планировались с 16 августа, однако президент Владимир Путин поручил перенести их на 2 августа, чтобы была возможность подготовиться к учебному году. Как сообщил глава Минтруда Антон Котяков, 2 августа деньги будут выплачены на 17 лн детей, сообщает РИА Новости.

Россиянам назвали причины отказа в выплатах на детей. На начисление таких выплат влияет правило нулевого дохода. Оценивается, насколько человек использует свой трудовой потенциал, чтобы уровень доходов был не ниже прожиточного минимума, рассказала заместитель министра труда России Ольга Баталина.

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