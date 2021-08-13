«Школьные» выплаты получили 19,4 млн российских семей
Единовременные выплаты к школе в размере 10 тысяч рублей получили 19,4 миллиона российских семей, сообщается на официальной странице Минтруда в Instagram.
Кабмин утвердил постановление о единовременных выплатах на школьников с 2 августа. Начало компенсации в 10 тысяч рублей планировалось на 16 августа, но Владимир Путин поручил осуществить эту меру поддержки досрочно. Решение было принято, чтобы родители без суеты смогли выбрать необходимые для школы вещи.
Выплаты в 10 тысяч рублей можно считать беспрецедентной поддержкой семьям со школьниками, заявила ранее эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ), лидер общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН.
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