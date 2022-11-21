Выиграют все: Вассерман поддержал инициативу о выходном дне 31 декабря
Объем работы в компаниях сократится 30 декабря, но не настолько сильно, как было 31 числа, отметил в эфире НСН депутат Анатолий Вассерман.
В России следует сделать 31 декабря выходным днем, так как в этот день сотрудники и так почти не работают, однако непонятно, в какой день компании будут организовывать корпоративы, заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман в разговоре с НСН.
Накануне сообщалось, что Госдума в декабре может рассмотреть в первом чтении законопроект, который предлагает сделать 31 декабря выходным днем, при этом 8 января станет рабочим. Анатолий Вассерман считает, что де-факто 31 декабря и так уже является наполовину выходным.
«В этот день люди готовятся к празднованию Нового года и естественным образом максимально сокращают текущую работу. Все равно на работе совместными усилиями отмечают наступающий Новый год. Фактически, когда сделают 31 декабря выходным днем, то в какой-то мере сократится объем работы 30 декабря. Но сократится уже не настолько сильно. В целом получится выигрыш в общем объеме работы. Де-факто 31 декабря и так уже наполовину выходной. Обсуждения (законопроекта – ред. НСН) всерьез еще не было, поэтому никто не знает, какие плюсы и минусы выявят по ходу дела. Главный минус в том, что не очень понятно, как будут обстоять дела с корпоративными празднованиями в этот день», - сказал Вассерман.
Официально, если 31 декабря не выпадает на выходной, то это рабочий день. В 2021 году решение отдыхать в последний день года принял глава кабмина Михаил Мишустин. В 2020 году 31 декабря россияне работали, а в 2019 году 31 декабря также выпало на рабочий день, но большинство регионов сами объявили его нерабочим.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 662 / сут.
Умерли
392 тыс.+55 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+4 164 / сут.
- В Крыму заявили, что ВСУ могут попасть на полуостров только в качестве военнопленных
- Мизулина призвала запретить в России платформы Twitch и Trovo
- Сына адвоката Астахова приговорили к 3,5 годам колонии за мошенничество
- Канье Уэст намерен снова баллотироваться в президенты США
- Производители иван-чая захотели купить активы Lipton в России
- Синоптики предупредили москвичей о дожде, ветре и гололедице во вторник
- Марочко: ВСУ перешли в глухую оборону под Артемовском и Соледаром
- США ускорят разработку гиперзвукового оружия из-за отставания от России
- Турция ускорила операцию на севере Сирии из-за утечки данных в США
- В Польше объяснили отказ Лаврову в участии в саммите ОБСЕ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru