Выиграют все: Вассерман поддержал инициативу о выходном дне 31 декабря

Накануне сообщалось, что Госдума в декабре может рассмотреть в первом чтении законопроект, который предлагает сделать 31 декабря выходным днем, при этом 8 января станет рабочим. Анатолий Вассерман считает, что де-факто 31 декабря и так уже является наполовину выходным.

«В этот день люди готовятся к празднованию Нового года и естественным образом максимально сокращают текущую работу. Все равно на работе совместными усилиями отмечают наступающий Новый год. Фактически, когда сделают 31 декабря выходным днем, то в какой-то мере сократится объем работы 30 декабря. Но сократится уже не настолько сильно. В целом получится выигрыш в общем объеме работы. Де-факто 31 декабря и так уже наполовину выходной. Обсуждения (законопроекта – ред. НСН) всерьез еще не было, поэтому никто не знает, какие плюсы и минусы выявят по ходу дела. Главный минус в том, что не очень понятно, как будут обстоять дела с корпоративными празднованиями в этот день», - сказал Вассерман.

Официально, если 31 декабря не выпадает на выходной, то это рабочий день. В 2021 году решение отдыхать в последний день года принял глава кабмина Михаил Мишустин. В 2020 году 31 декабря россияне работали, а в 2019 году 31 декабря также выпало на рабочий день, но большинство регионов сами объявили его нерабочим.

