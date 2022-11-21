СМИ: Госдума рассмотрит закон о выходном дне 31 декабря
Госдума может в декабре рассмотреть законопроект, который предлагает сделать 31 декабря выходным днем. Об этом пишут Известия.
По данным издания, документ был внесен в парламент фракцией ЛДПР в декабре 2020 года. Законопроект получил положительное заключение правового управления Госдумы, пишет Газета.ру.
Депутаты предлагают внести изменения Трудовой кодекс РФ и включить 31 декабря в праздничные дни новогодних каникул, при этом 8 января станет рабочим.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в последний день года, если он остается рабочим, трудовые функции выполняются не в полном объеме: работники берут отгулы или оформляют отпуска без содержания, чтобы подготовиться к Новому году.
«О необходимости и важности отнесения 31 декабря к нерабочим праздничным дням свидетельствуют обращения граждан и организаций, а также многочисленные законопроекты по данному вопросу, внесенные в разные периоды в ГД», — подчеркивают авторы документа.
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