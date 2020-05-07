ВЦИОМ узнал о желании 42% россиян работать на удаленке и после пандемии

Возможность работать удаленно для офисных сотрудников должна быть сохранена и после пандемии коронавирусной инфекции. Такой позиции придерживается 42% россиян, принявших участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения. Также наши соотечественники считают необходимым сохранить и развивать оказание госуслуг онлайн.

При этом, 37% опрошенных ВЦИОМ хотели бы сохранить после пандемии возможность дополнительного онлайн-образования для взрослых, а 33% респондентов хотели бы посещать онлайн-выставки и спектакли, отмечает КИА. За сохранение возможности получения онлайн-образования в вузах и в школах выступили 30% и 29% россиян соответственно.

