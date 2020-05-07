ВЦИОМ узнал о желании 42% россиян работать на удаленке и после пандемии

Возможность работать удаленно для офисных сотрудников должна быть сохранена и после пандемии коронавирусной инфекции. Такой позиции придерживается 42% россиян, принявших участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения. Также наши соотечественники считают необходимым сохранить и развивать оказание госуслуг онлайн.

При этом, 37% опрошенных ВЦИОМ хотели бы сохранить после пандемии возможность дополнительного онлайн-образования для взрослых, а 33% респондентов хотели бы посещать онлайн-выставки и спектакли, отмечает КИА. За сохранение возможности получения онлайн-образования в вузах и в школах выступили 30% и 29% россиян соответственно.

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Между тем, ранее карьерный консультант и основатель рекрутингового агентства «Лаборатория карьеры» Алена Владимирская рассказала, как изменится рынок труда в ближайшей перспективе. Она заявила «Российской газете», что после окончания кризиса исчезнут профессии, которые возможно автоматизировать. Так, водителей заменят беспилотники. Такая же перспектива ожидает курьеров, продавцов, фасовщиков и кассиров.

В зоне риска также оказались юристы, экономисты и бухгалтеры. Однако речь идет о так называемых середнячках. Профессионалы своего дела, по словам Владимирской, всегда найдут себе работу.

В то же время автоматизация вызовет спрос на новые профессии: в цене будут IT-специалисты, методологи и менеджеры проектов.



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ФОТО: pixabay.com
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