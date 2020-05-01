Медведев предрёк новые формы занятости из-за COVID-19
Новые формы занятости могут стать более востребованными в связи с пандемией коронавируса, которая, не исключено, будет в дальнейшем распространяться волнами. Об этом заявил председатель партии «Единая Россия», замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он провёл онлайн-совещание по вопросам совершенствования трудового законодательства, передает ТАСС.
По словам бывшего премьер-министра, из-за того, что инфекция может распространятся через определённые промежутки времени, режим самоизоляции будет вступать в силу в разных местах в зависимости от ситуации. У граждан возрастут риски остаться без работы, поэтому её новые формы будут приобретать всё большую популярность.
Медведев также акцентировал внимание на проблемах, связанных с новыми формами занятости. По его словам, технический прогресс стирает грань между трудовой и частной жизнью, поэтому трудовая деятельность в таких условиях может обернуться системной усталостью и хроническим стрессом.
Одновременно в условиях нестандартных форм занятости далеко не всегда правильно формируются пенсионные права работников, что грозит социальным взрывом в будущем.
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