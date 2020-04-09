ВЦИОМ: 69% россиян довольны ситуацией в своей жизни

Социологи интересовались у респондентов, как те оценивают ситуацию в своей жизни, в городе, в стране и в мире. Доля положительных оценок росла в направлении от глобального к частному, или по мере уменьшения масштаба. Так, ситуацию в мире считают хорошей только 20% опрошенных, в стране её оценивают положительно 40% респондентов, в городе проживания — 50%, а в конкретно в личной жизни — 69%, говорится в материале.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что большинство россиян считают достаточными принятые властями меры по борьбе с распространением коронавируса.

