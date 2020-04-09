ВЦИОМ: 69% россиян довольны ситуацией в своей жизни

Большинство россиян считают хорошей ситуацию, сложившуюся конкретно в их жизни, половина довольна и ситуацией на местном уровне — в своём населённом пункте. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по итогам телефонного опроса, проведённого 1 апреля.

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Социологи интересовались у респондентов, как те оценивают ситуацию в своей жизни, в городе, в стране и в мире. Доля положительных оценок росла в направлении от глобального к частному, или по мере уменьшения масштаба. Так, ситуацию в мире считают хорошей только 20% опрошенных, в стране её оценивают положительно 40% респондентов, в городе проживания — 50%, а в конкретно в личной жизни — 69%, говорится в материале.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что большинство россиян считают достаточными принятые властями меры по борьбе с распространением коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Песня
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