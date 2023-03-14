Госдума смягчила наказание за неуплату налогов

В частности максимальный срок лишения свободы по статьям о неуплате налогов и страховых сборов, а также о неисполнении обязанностей налогового агента, снижен с шести до пяти лет.

Тюремный срок по статье о сокрытии налогооблагаемых финансов или имущества компании или ИП снижен с семи до пяти лет, а по статье об уклонении от взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве — с четырёх до трёх лет.

Также принятый закон предусматривает отказ в возбуждении уголовного дела или его прекращение в случае «уплаты в полном объёме» недоимки, пеней и штрафов.

Ранее блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) было предъявлено официальное обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере - более 311 млн рублей, сообщает НСН.