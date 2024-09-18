«Всё, что попросят»: VK Видео и Rutube обвинили в продвижении «своих» блогеров
Пока блогер будет полностью следовать настроениям администрации VK и выполнять ее поручения, он будет продвигаться на площадке, отметил в эфире НСН Евгений Баженов.
Видеосервисы Rutube и VK Видео продвигают только «своих» блогеров – сервисам неважно, нравятся они зрителю или нет, заявил российский блогер, кинокритик BadComedian (Евгений Баженов) в разговоре с НСН.
Ранее Rutube сообщил, что запускает принципиально новую монетизацию. В свою очередь платформа VK Видео также представила новую программу монетизации – с ней авторы получат до 80% дохода платформы от показа рекламы. Кроме того, видеоплатформа NUUM объявила о запуске нового инструмента монетизации для блогеров – «Единый оффер». Отмечалось, что он позволит авторам вернуть уровень заработка от партнерской программы на NUUM до уровня монетизации от YouTube 2021 года. Баженов считает, что начинающим блогерам нечего делать на отечественных платформах.
«Что VK, что Rutube руками продвигают людей, не по интересам, а вот именно руками. Чаще всего это какой-то крупный блогер, который решил перейти на отечественную платформу: «Кого надо, мы будем пропихивать, пока он будет делать все, что мы попросим – репостить или еще что-то». VK, например, ультиматумы ставил, чтобы продвигать свои VK-клипы. И пока блогер будет полностью следовать в фарватере настроений администрации VK, он будет продвигаться. Продвижение очень специфичное, то есть там могут показать 1,5 миллиона просмотров при 100 комментариях… Тем не менее, действительно, они будут пихать блогера везде, неважно, нравится зрителю или нет,. Для начинающего блогера такой штуки нет. Ему надо раскрутиться, а алгоритмов, что в VK, что в Rutube хороших не предоставлено», – сказал Баженов.
Он отметил, что у отечественных платформ нет цели заменить YouTube, судя по их действиям. По словам Баженова, видеосервисам, вероятно, не нужны новые блогеры.
«Они имитируют, какие-то шоу свои пихают, как в свое время там Rutube пихал ТНТ, вот у них это отдельный онлайн-кинотеатр. Сейчас, в принципе, то же самое у VK, они там каких-то КВНщиков ставят, какие-то шоу у них есть. И, в общем-то, все. А оборота блогеров нет… Мне кажется, не очень на это и расчет. Есть расчет на VK-клипы и на фоточки, чтобы заменить Instagram (запрещен в РФ; принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), но YouTube, мне кажется, никто особо и не пытается заменить. Для молодых блогеров это ужасно, для старых блогеров – они подзаработают, наверное», – добавил собеседник НСН.
В августе пресс-служба VK сообщила, что приложение VK видео установили на мобильные устройства и Android TV 20 миллионов раз с момента официального запуска в сентябре 2023 года. Пик всех установок пришелся на июль.
Ранее гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин в разговоре с НСН заявил, что порядка 100 российских аналогов YouTube провалились: выигрывают лишь те видеоплатформы, которые имеют востребованный контент и хорошую систему рекомендаций, передает «Радиоточка НСН».
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