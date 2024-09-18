«Всё, что попросят»: VK Видео и Rutube обвинили в продвижении «своих» блогеров

Видеосервисы Rutube и VK Видео продвигают только «своих» блогеров – сервисам неважно, нравятся они зрителю или нет, заявил российский блогер, кинокритик BadComedian (Евгений Баженов) в разговоре с НСН.

Ранее Rutube сообщил, что запускает принципиально новую монетизацию. В свою очередь платформа VK Видео также представила новую программу монетизации – с ней авторы получат до 80% дохода платформы от показа рекламы. Кроме того, видеоплатформа NUUM объявила о запуске нового инструмента монетизации для блогеров – «Единый оффер». Отмечалось, что он позволит авторам вернуть уровень заработка от партнерской программы на NUUM до уровня монетизации от YouTube 2021 года. Баженов считает, что начинающим блогерам нечего делать на отечественных платформах.