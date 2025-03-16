ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 220 солдат, танк и два БТР
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 220 военнослужащих. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, также были уничтожены танк, два бронетранспортера, боевая бронированная машина, пять автомобилей, три артиллерийских орудия, а также пункт управления БПЛА.
По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 67 850 военнослужащих, 394 танка, 317 БМП и 285 БТР, 2200 боевую бронированную машину.
Кроме того, были уничтожены 558 артиллерийских орудия, 52 пусковые установки РСЗО, 26 пусковых установок ЗРК, 10 РЛС ПВО, 2442 автомобиля 56 единиц инженерной и другой техники.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что минувшей ночью 16 марта российские силы ПВО ликвидировали 31 беспилотник ВСУ над несколькими регионами России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru