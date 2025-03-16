МО: За ночь над регионами России ПВО сбили 31 БПЛА

В ведомстве рассказали, что 16 дронов были уничтожены над Воронежской областью, девять — над Белгородской, пять — над Ростовской и один — над Курским регионом.

Ранее в оперштабе Белгородской области сообщили, что в регионе два округа подверглись атакам украинских БПЛА, в результате чего пострадали три мирных жителя, передает RT.