Всплеск заболеваемости COVID - 19 в Москве объяснили самоуспокоенностью горожан

«В первое время у нас шел прирост заболеваемости из-за возвращения людей из-за рубежа. Это были туристы, которые вопреки рекомендациям уезжали за границу во время развития пандемии. В последнее время, хотя продолжают возвращаться люди, которые достаточно долго жили за рубежом, передается инфекция от москвича к москвичу. Очевидно, это обусловлено нарушением режима самоизоляции. Очень хорошая ситуация в Москве и в стране в целом послужила такому «расхолаживанию», нарастанию инфекционных случаев», - сказал медик.

Тем не менее он призвал усилить контроль над возвращающимися из-за рубежа.

«Это потенциальные вирусоносители. Насколько строго они соблюдают самоизоляцию? За ними должно быть самое строгое наблюдение», - заключил Зуев.

Ранее главврач больницы в Коммунарке отметил, что больше всех страдают от коронавируса пациенты с хроническими заболеваниями.

