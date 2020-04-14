Всплеск заболеваемости COVID - 19 в Москве объяснили самоуспокоенностью горожан
Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи в эфире НСН высказал мнение, что изменило отношение москвичей к самоизоляции.
Парадоксальная ситуация складывается в Москве с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавирусной инфекции. Такое мнение, как сообщает РИА «Новости», высказал президент Российского медицинского общества, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
Он указал, что в начале самоизоляции москвичи вели себя ответственно, строго соблюдая медицинские рекомендации, так что индекс самоизоляции в столице «был 4,0 и 4,2-4,3». Однако в последнюю неделю индекс самоизоляции постоянно снижался. При этом наблюдался рост числа зараженных коронавирусом.
Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН высказал мнение, что сравнительно с другими странами благополучная ситуация в России изменила отношение москвичей к самоизоляции.
«В первое время у нас шел прирост заболеваемости из-за возвращения людей из-за рубежа. Это были туристы, которые вопреки рекомендациям уезжали за границу во время развития пандемии. В последнее время, хотя продолжают возвращаться люди, которые достаточно долго жили за рубежом, передается инфекция от москвича к москвичу. Очевидно, это обусловлено нарушением режима самоизоляции. Очень хорошая ситуация в Москве и в стране в целом послужила такому «расхолаживанию», нарастанию инфекционных случаев», - сказал медик.
Тем не менее он призвал усилить контроль над возвращающимися из-за рубежа.
«Это потенциальные вирусоносители. Насколько строго они соблюдают самоизоляцию? За ними должно быть самое строгое наблюдение», - заключил Зуев.
Ранее главврач больницы в Коммунарке отметил, что больше всех страдают от коронавируса пациенты с хроническими заболеваниями.
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