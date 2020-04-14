За два дня в Москве составили около 5 тыс. протоколов за нарушение самоизоляции

В Москве полиция составила около 5 тысяч протоколов за нарушение режима самоизоляции за прошедшие выходные 11-12 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

Режим самоизоляции в целях сдерживания распространения коронавируса COVID-2019 в Москве введен 29 марта. Он предполагает возможность выхода из дома в случае крайней необходимости. В частности, разрешаются поход в ближайший продовольственный магазин, выгул домашних животных в пределах 100 метров от дома, обращение за экстренной медпомощью и вынос мусора. Режим действует до 30 апреля.

Напомним, пропускная система начнет действовать в Москве и Московской области со среды, 15 апреля.

