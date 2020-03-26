Всех прибывающих в РФ будут проверять на коронавирус
Российские правительство поручило организовать взятие анализов на коронавирус всех граждан,которые прибывают на территорию РФ из стран, где имеются случаи заболевания коронавирусом COVID-19.
У прибывающих в страну будут измерять температуру и забирать биологические материалы для для определения инфекции. Ответственными за исполнение распоряжения кабмина назначены Минтранс, Росавиация и Роспотребнадзор.
Кроме того, все прибывающие должны будут провести в режиме самоизоляции 14 дней — им будет вручено соответствующее постановление от имени главного государственного санитарного врача РФ, сообщает Ura.ru.
По состоянию на четверг, 26 марта, в России зафиксировано 48 случаев заболевания коронавирусом. За сутки инфицированных стало больше на 182 человека.
При этом отмечается, что все заболевшие в течение последних двух недель прибыли из-за рубежа, отмечает «Свободная пресса».
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