«Время контрастов»: Синоптик спрогнозировал заморозки в Москве после потепления
Уже 3 апреля температура воздуха резко снизится с +20 градусов, возможно пройдет снег, отметил в эфире НСН Александр Шувалов.
Потепление в Москве до +20 градусов придет ненадолго: уже 3 апреля ночью в столице ожидаются заморозки до -4 градусов, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с НСН.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что днем 1 и 2 апреля столбики термометров в столице могут дотянуться до отметки +21 градус.
«Практически все прогностические модели говорят, что 2 апреля будет +20. Но сказать, что этот период экстремального тепла надолго, нельзя. Весна – это время контрастов, поэтому уже вечером 3 апреля мы почувствуем первые шаги перемен в погоде, которые закончатся 5-6 апреля. Это будет резкое похолодание: от +20 градусов мы придем к ночным заморозкам до -3… -4 градусов, возможно пройдет снег. Циклон идет очень близко к центральным областям России, поэтому наступит пора очень холодной погоды», – сказал Шувалов.
Синоптик также отметил, что через пять дней снег растает практически на всей территории Центрального федерального округа России.
«Дождь идет не слишком сильный, но свою лепту в таяние снега внесет. Действительно, за эти пять дней вполне может граница снежного покрова передвинутся на север, на целую сотню километров. В Московской области только на крайнем северо-востоке и востоке останутся островки, а весь остальной снег сойдет. Также снег останется еще в Ивановской, Костромской и Ярославской областях, а на всей остальной территории Центрального федерального округа снега уже не будет – слишком высокие температуры», – резюмировал собеседник НСН.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что жителей столичного региона ожидает относительно теплый и сухой апрель, передает «Радиоточка НСН».
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