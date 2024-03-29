«Время контрастов»: Синоптик спрогнозировал заморозки в Москве после потепления

Уже 3 апреля температура воздуха резко снизится с +20 градусов, возможно пройдет снег, отметил в эфире НСН Александр Шувалов. 

Потепление в Москве до +20 градусов придет ненадолго: уже 3 апреля ночью в столице ожидаются заморозки до -4 градусов, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с НСН.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что днем 1 и 2 апреля столбики термометров в столице могут дотянуться до отметки +21 градус.

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«Практически все прогностические модели говорят, что 2 апреля будет +20. Но сказать, что этот период экстремального тепла надолго, нельзя. Весна – это время контрастов, поэтому уже вечером 3 апреля мы почувствуем первые шаги перемен в погоде, которые закончатся 5-6 апреля. Это будет резкое похолодание: от +20 градусов мы придем к ночным заморозкам до -3… -4 градусов, возможно пройдет снег. Циклон идет очень близко к центральным областям России, поэтому наступит пора очень холодной погоды», сказал Шувалов.

Синоптик также отметил, что через пять дней снег растает практически на всей территории Центрального федерального округа России.

«Дождь идет не слишком сильный, но свою лепту в таяние снега внесет. Действительно, за эти пять дней вполне может граница снежного покрова передвинутся на север, на целую сотню километров. В Московской области только на крайнем северо-востоке и востоке останутся островки, а весь остальной снег сойдет. Также снег останется еще в Ивановской, Костромской и Ярославской областях, а на всей остальной территории Центрального федерального округа снега уже не будет – слишком высокие температуры», резюмировал собеседник НСН.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что жителей столичного региона ожидает относительно теплый и сухой апрель, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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