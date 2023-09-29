Продажи Lada X-Cross 5 начнутся на рубеже 2023-2024 годов
Приобрести автомобили Lada новой модели X-Cross 5 можно будет на рубеже 2023-2024 годов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова.
Как отметил глава компании, на новинку большой спрос. Первую партию Lada X-Cross 5, произведенную на заводе в Санкт-Петербурге, распределят между корпоративными клиентами. Машину выпускают на конвейере завода «Лада Санкт-Петербург» с июня.
«АвтоВАЗ» представил автомобиль модели X-Cross 5 в ходе Петербургского международного экономического форума, новинка была создана в сотрудничестве с китайским автоконцерном FAW, напоминает Ura.ru.
Ранее Максим Соколов сообщил, что производство новой модели Lada в Петербурге начнется до конца 2023 года, пишет «Свободная пресса».
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