Продажи Lada X-Cross 5 начнутся на рубеже 2023-2024 годов

Приобрести автомобили Lada новой модели X-Cross 5 можно будет на рубеже 2023-2024 годов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова.

«АвтоВАЗ» запустил онлайн-продажи Lada по заводской цене

Как отметил глава компании, на новинку большой спрос. Первую партию Lada X-Cross 5, произведенную на заводе в Санкт-Петербурге, распределят между корпоративными клиентами. Машину выпускают на конвейере завода «Лада Санкт-Петербург» с июня.

«АвтоВАЗ» представил автомобиль модели X-Cross 5 в ходе Петербургского международного экономического форума, новинка была создана в сотрудничестве с китайским автоконцерном FAW, напоминает Ura.ru.

Ранее Максим Соколов сообщил, что производство новой модели Lada в Петербурге начнется до конца 2023 года, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
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