«Вредно для здоровья!»: Продажу «глушилок» GPS призвали урегулировать без бюрократии

По его словам, регулирование продажи глушилок необходимо, но нужно, чтобы оно было разумным и оправданным.

«Регулирование рынка приобретения специальных систем необходимо, но в разумном формате, без бюрократических моментов, потому что сейчас эти системы используются для подавления навигационных систем, беспилотных комплексов вооруженных сил Украины, которые осуществляют атаки на наши объекты критически важной и гражданской инфраструктуры. Важно понять, что это оборудование может использоваться как во благо, так и, например, для каких-то негативных задач. Нужно разрешать приобретать это оборудование организациям и предприятиям, у которых есть требования к антитеррористической защищенности этого объекта. Нужно сделать так, чтобы не покупал любой человек для защиты своего дачного участка. Регулирование необходимо, оно должно быть разумное и оправданное, без бюрократии», - заключил эксперт.

Ранее основатель сервиса по обеспечению безопасности полетов RUNAVIA Андрей Патраков сказал «Радиоточке НСН», что «глушилки» навигационных сигналов могут помешать самолету только в том случае, если они установлены в непосредственной близости от взлетно-посадочной полосы.

