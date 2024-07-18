«Вредно для здоровья!»: Продажу «глушилок» GPS призвали урегулировать без бюрократии
Из-за систем подавления навигационных сигналов отказывает все оборудование, в котором используются спутниковые системы, сказал НСН Максим Кондратьев.
Люди, которые находятся в непосредственной близости от систем подавления навигационных сигналов, могут получить поражение электромагнитным излучением сверхвысокой частоты и большой мощности, сказал НСН основатель международного учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев.
Использовать «глушилки» GPS/ГЛОНАСС можно будет только при наличии разрешения Минобороны на их покупку, сообщила ранее газета «Известия» со ссылкой на проект решения Госкомиссии по радиочастотам. Несанкционированное применение подобных устройств представляет угрозу для авиации, считают эксперты. По их словам, ряд организаций и даже частные лица после атак БПЛА стали активно скупать такие устройства. Кондратьев отметил, что «глушилки» могут вредить здоровью и выводить из строя бытовые приборы.
«Что касается вреда систем подавления навигационных сигналов на гражданскую инфраструктуру, то мы получаем отказ навигационных приложений за отсутствием сигнала спутниковой навигационной системы, отказывают смартфоны, навигаторы и прочее оборудование, которое использует спутниковые системы. Те, кто находится в непосредственной близости от этого оборудования, могут получить поражение электромагнитным излучением сверхвысокой частоты и большой мощности. Вред для здоровья, конечно, есть, но чем дальше находишься от антенны, тем кратно этот вред для здоровья снижается. Да, это вредно, поэтому у каждого такого помехопостановщика есть определенная санитарная зона», - сказал собеседник НСН.
По его словам, регулирование продажи глушилок необходимо, но нужно, чтобы оно было разумным и оправданным.
«Регулирование рынка приобретения специальных систем необходимо, но в разумном формате, без бюрократических моментов, потому что сейчас эти системы используются для подавления навигационных систем, беспилотных комплексов вооруженных сил Украины, которые осуществляют атаки на наши объекты критически важной и гражданской инфраструктуры. Важно понять, что это оборудование может использоваться как во благо, так и, например, для каких-то негативных задач. Нужно разрешать приобретать это оборудование организациям и предприятиям, у которых есть требования к антитеррористической защищенности этого объекта. Нужно сделать так, чтобы не покупал любой человек для защиты своего дачного участка. Регулирование необходимо, оно должно быть разумное и оправданное, без бюрократии», - заключил эксперт.
Ранее основатель сервиса по обеспечению безопасности полетов RUNAVIA Андрей Патраков сказал «Радиоточке НСН», что «глушилки» навигационных сигналов могут помешать самолету только в том случае, если они установлены в непосредственной близости от взлетно-посадочной полосы.
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