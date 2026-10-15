«Обсуждают годами»: Как новый статус защитит врачей и учителей от нападений
Медицинских работников при исполнении нужно на законодательном уровне защитить от нападений, считает известный врач Ольга Демичева. В профсоюзе работников образования эту меру НСН назвали избыточной.
Разговоры о том, что нужно приравнять нападение на медиков и учителей к насилию в отношении полицейских и других представителей власти идут уже давно. Об этом НСН напомнила президент Международной благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева.
Ранее вице-президент Общества врачей России Эрик Праздников заявил агентству ТАСС, что статус врачей и учителей нужно законодательно приравнять к статусам людей, которые осуществляют служение государству – полицейских и госчиновников. Сейчас за применение насилия в отношении представителя власти при исполнении им должностных обязанностей наказанием может стать штраф в размере до 200 тысяч рублей. В случае угрозы для жизни или здоровья сотрудника предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Демичева отметила, что этот вопрос обсуждается на уровне Госдумы уже несколько лет.
«Я была на чтениях в Госдуме года два назад, где эта тема уже обсуждалась ровно в такой же формулировке. Что касается правильности такого решения, то, конечно, оно правильное. Люди находятся при исполнении, занимаются спасением жизней и в этот момент подвергать их жизнь риску — это преступление» - сказала Демичева.
При этом она предположила, что данная мера в перспективе позволит реально снизить число нападений на медработников.
«Говорить в будущем времени утвердительно всегда очень сложно. Но есть основания предполагать, что данная мера поможет. И я затрудняюсь сказать, что тормозит принятие решения. В нём, по-моему, нет никаких подводных камней, которые препятствовали бы его воплощению в жизнь. И почему это предложение до сих пор находится в стадии обсуждения, мне не очень понятно» - призналась собеседница НСН.
Между тем, сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий назвал такой подход к решению проблемы избыточным.
«Мне не нравится идея приравнивать. Она и по смыслу неправильна, и ни к чему хорошему не приведёт. Если дети и родители будут смотреть на учителей, как на полицейских, я не думаю, что это даст какой-то положительный эффект. Независимо ни от чего – все мы люди. Если совершается нападение, то каждый человек должен быть защищён одинаково. Чем учитель лучше или хуже?» - сказал преподаватель.
Луховицкий также отметил, что запрет нападать на полицейских не спасает стражей правопорядка от преступников. По его словам, приравнивание статуса врачей и учителей к полицейским является лишь видимостью решения проблемы.
Ранее Луховицкий заявил НСН, что учителям, прежде всего, надо дать свободу действий, изменить систему финансирования школ, а также назначить в них управляющие советы из родителей и учителей, тогда педагоги перестанут бежать из профессии.
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