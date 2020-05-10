Возможность продления режима нерабочих дней Владимир Путин обсудит 11 мая
Очередное совещание по ситуации с COVID-19 Владимир Путин проведет 11 мая. В его рамках будет обсуждаться эпидситуация в стране и возможность продления режима нерабочих дней. Как пишет ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Напомним, во время предыдущего видеосовещания, которое состоялось 28 апреля, глава государства объявил о продлении режима нерабочих дней до 11 мая включительно.
Кроме того, Владимир Путин ранее прокомментировал ситуацию с ограничительными мерами, которые действуют на территории РФ в связи с распространением коронавирусной инфекции. В частности, глава государства предостерег от поспешности при их снятии. Он подчеркнул, что ситуация с распространением COVID-19 в регионах складывается по-разному.
«Где-то жёсткие оправданные профилактические меры необходимо сохранить или даже дополнять, а где-то, возможно, планировать их определённое обоснованное смягчение», — заявил Владимир Путин.
Также российский лидер отметил, что делать это необходимо, основываясь на мнении учёных и специалистов, а также с учётом всех факторов и рисков.
10 мая стало известно, что коэффициент распространения COVID-19 в России стал минимальным с начала вспышки заболевания. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в РФ. Там заявили, что коэффициент снизился до 1,04.
Напомним, в рекомендациях Роспотребнадзора для регионов по поэтапному снятию ограничительных мер, отмечается, что для перехода к первому этапу ослаблений, этот показатель не должен превышать 1,0.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru