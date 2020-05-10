Возможность продления режима нерабочих дней Владимир Путин обсудит 11 мая

Очередное совещание по ситуации с COVID-19 Владимир Путин проведет 11 мая. В его рамках будет обсуждаться эпидситуация в стране и возможность продления режима нерабочих дней. Как пишет ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, во время предыдущего видеосовещания, которое состоялось 28 апреля, глава государства объявил о продлении режима нерабочих дней до 11 мая включительно.

Кроме того, Владимир Путин ранее прокомментировал ситуацию с ограничительными мерами, которые действуют на территории РФ в связи с распространением коронавирусной инфекции. В частности, глава государства предостерег от поспешности при их снятии. Он подчеркнул, что ситуация с распространением COVID-19 в регионах складывается по-разному.

«Где-то жёсткие оправданные профилактические меры необходимо сохранить или даже дополнять, а где-то, возможно, планировать их определённое обоснованное смягчение», — заявил Владимир Путин.

Также российский лидер отметил, что делать это необходимо, основываясь на мнении учёных и специалистов, а также с учётом всех факторов и рисков.